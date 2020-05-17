Коронавирус в Волгоград привезли из Москвы, Питера и Башкортостана
Из 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Волгоградской области за 17 мая 2020 года, 5 случаев – завозные. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, COVID-19 привезли из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан.
Еще 38 жителей региона сами обратились за медицинской помощью, а в процессе обследований им поставили неутешительный диагноз. Остальные 22 случая передались контактным путем от носителей.
- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.
Также напомнили, что подозрительные граждане, а также все, что приехал из эндемичных регионов сидят на карантине в течение двух недель, за ними наблюдают медики. Напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области более полутора тысяч зараженных, в больницах находятся свыше тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU