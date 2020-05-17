В волгоградском ЦПКиО появился памятник легендарному инженеру Шухову

17 Май 2020 2020-05-17T13:17:28+03:00

До этого в России был всего один монумент советскому ученому – в Москве на Тургеневской площади

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Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде продолжает преображаться: на днях здесь появился памятник в честь легендарного советского инженера Владимира Шухова. До этого в России был всего один монумент, который установили в Москве на Тургеневской площади. В других городах есть бюсты, памятные доски, но ничто не сравнится с фигурой в полный рост, особенно когда понимаешь, что этот человек – ученый, изобретатель, архитектор, советский инженер. Гений своего времени, одним словом.

В волгоградском варианте Владимир Григорьевич стоит рядом с велосипедом «Паук», на котором был однажды запечатлен на снимке. Перед ним - личный стереоскопический фотоаппарат «Полископ». Этим памятником можно и нужно гордиться, он напоминает о «шуховском наследии», которому больше 150 лет. И оно до сих пор актуально.

Перед ним - личный стереоскопический фотоаппарат «Полископ, а позади велосипед "Паук".Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несущие строительные конструкции, используемые в 21 веке – идея Шухова. А гиперболоидная башня Шухова в Нижнем Новгороде, датируемая 1986 годом, до сих пор вызывает восхищение. Он – разработчик первого российского нефтепровода Балаханы, а также нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта. Владимира Григорьевича часто упоминают в научных статьях и работах, настолько его фигура являлась и является значимой.

СПРАВКА КП

Шухов Владимир Григорьевич родился в Курской губернии 28 августа 1853 и дожил до 2 февраля 1939. Известен как советский инженер, архитектор, изобретатель, учёный, почетный член Академии наук. Он удостоен многих премий, в частности премии Ленина, звания Героя Труда. Внес неоценимый вклад в развитие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU