В Волгограде таксист устроил ДТП с пострадавшим

17 Май 2020 2020-05-17T11:41:11+03:00

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28-летний мужчина попал в одну из больниц Волгограда после аварии. 16 мая около трех часов дня он ехал в салоне «ВАЗа» в качестве пассажира. При повороте налево на улице Историческая в Дзержинском районе города-героя машину протаранило такси. Приехавшие на место ДТП инспекторы ГИБДД установили обстоятельства случившегося.

- 45-летний водитель, управляя автомашиной «Шкода Октавия», двигался по шоссе Авиаторов со стороны Ангарской в сторону Исторической, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средств, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель иномарки грубо нарушил правила: он был обязан уступить дорогу «ВАЗу», который имел преимущество. В итоге пассажир «четырнадцатой» получил серьезные травмы, его пришлось отвезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU