2020-05-17T11:41:11+03:00
Происшествия

В Волгограде таксист устроил ДТП с пострадавшим

Водитель нарушил ПДД и врезался в легковушку
Юлия Данильченко
Поделиться:
Таксист нарушил ПДД.Таксист нарушил ПДД.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

28-летний мужчина попал в одну из больниц Волгограда после аварии. 16 мая около трех часов дня он ехал в салоне «ВАЗа» в качестве пассажира. При повороте налево на улице Историческая в Дзержинском районе города-героя машину протаранило такси. Приехавшие на место ДТП инспекторы ГИБДД установили обстоятельства случившегося.

- 45-летний водитель, управляя автомашиной «Шкода Октавия», двигался по шоссе Авиаторов со стороны Ангарской в сторону Исторической, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средств, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель иномарки грубо нарушил правила: он был обязан уступить дорогу «ВАЗу», который имел преимущество. В итоге пассажир «четырнадцатой» получил серьезные травмы, его пришлось отвезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В волгоградском ЦПКиО появился памятник легендарному инженеру Шухову
В Волгограде таксист устроил ДТП с пострадавшим
Коронавирус в Волгограде: плюс 65 зараженных за сутки
В центре Волгограда столкнулись «ВАЗ» и «Хонда»: 4-летний мальчик в больнице
Под Волгоградом расчистят семь километров русла Арчеды и обустроят парк на берегу
На юге Волгограда сгорел дом: есть пострадавший
Волгоградские волонтеры выступили против сноса конюшен "Соснового бора"
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 мая: возвращение маршруток и рост числа заболевших
Оперштаб Волгограда не подтвердил смерть 14-го пациента с коронавирусом
В 2020-м на замену лифтов в Волгограде потратят 537 миллионов рублей
Семь лет насиловал дочь: волгоградца отправили в колонию на 18 лет
В автобусе Волгоград-Москва полиция нашла три ящика живых раков
Коронавирус в Волгограде: плюс 86 человек за сутки
Под Волгоградом чиновника задержали за убийство кабана