Коронавирус в Волгограде: плюс 65 зараженных за сутки

17 Май 2020 2020-05-17T12:24:25+03:00

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Число инфицированных COVID-19 в Волгоградской области 17 мая 2020 года достигло 1596 человек. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Сегодня к статистике приплюсовали 65 новых случаев, выявленных на основании обследований пациентов. В России регион занимает 34-е место.

Статистика на 17 мая. Фото: ИЦК

Кажется, что количество заболевших идет на спад. Если сравнить данные за последнюю неделю, то 14 мая рассказали о 96 новых пациентах, 15 мая – плюс 90 человек, 16 мая – 86, а сегодня – 65 случаев. Но выводы делать рано, потому что ситуация стремительно меняется, появляются очаги заражения, да и число выписанных, то есть полностью вылеченных от коронавирусной инфекции, мало – всего 2 волгоградца за сутки.

Всего же в Волгоградской области выздоровели четыре сотни человек. Сейчас в больницах находятся более тысяч пациентов – все с подозрением на «ковид», около четырех тысяч человек наблюдаются на дому. За период пандемии 13 человек из Волгоградской области умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU