2020-05-17T09:35:02+03:00
Происшествия

В центре Волгограда столкнулись «ВАЗ» и «Хонда»: 4-летний мальчик в больнице

Ребенка госпитализировали с серьезными травмами
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло шесть аварий, ровно такое же число пострадавших. Самым маленьким участником ДТП стал четырехлетний мальчик – пассажир «Хендэ Солярис». Около девяти часов вечера 16 мая ребенок вместе со взрослыми ехал по улице Рокоссовского. Неожиданно иномарку протаранила другая машина.

- 23-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», двигался по Двинской со стороны Пархоменко в сторону Невская, на пересечении с Рокоссовского выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

В итоге ребенок получил травмы. Вызвали "скорую". Приехавшие на место аварии медики приняли решение госпитализировать мальчика в стационар. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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