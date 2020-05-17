2020-05-17T09:28:03+03:00
Общество

Под Волгоградом расчистят семь километров русла Арчеды и обустроят парк на берегу

Это позволит сохранить микроклимат и качество воды, а также создать зону отдыха
Юлия Данильченко
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Фото: областная администрация.Фото: областная администрация.
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До 2024 года все ерики и озера Волгоградской области реабилитируют. А пока работы идут по плану: уже с июня подрядчик приступит к расчистке русла Арчеды во Фролово. Первоочередная задача – убрать мусор, заросли и донные отложения по периметру всей реки, а это более семи километров. Это позволит ускорить проточность, повысить качество воды и сохранить микроклимат.

Дальше специалисты поработают над укреплением берега, чтобы в будущем исключить обрушение. Также по проекту, одобренному на федеральном уровне, обустроят прибрежную зону. Сюда входит высадка деревьев и травы, а также благоустройство парка «Заречный».

- Его дизайн-проект победил во всероссийском конкурсе и завоевал федеральный грант, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В 2020 году в Волгоградской области приведут в порядок половину водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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