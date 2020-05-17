На юге Волгограда сгорел дом: есть пострадавший

17 Май 2020 2020-05-17T09:12:35+03:00

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ЧП произошло 16 мая в обеденный час в Красноармейском районе Волгограда: на улице Клавы Панчишкиной загорелся дом. Местные жители почувствовали едкий запах дыма и первыми сообщили о пожаре на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Сотрудники МЧС оперативно выехали на помощь.

Как выяснилось, очаг возгорания находился в небольшой комнате кирпичного дома. Внутри в этот момент оставался человек. Спасатели пытались его эвакуировать, параллельно тушили огонь. С момента звонка очевидцев на ликвидацию очага ушло всего 11 минут. Хоть МЧС сработали быстро и слаженно, ЧП не осталось без последствий.

- Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

В ведомстве напомнили о соблюдении необходимых мер безопасности. В случае обнаружения пожара нужно позвонить по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU