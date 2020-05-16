В 2020-м на замену лифтов в Волгограде потратят 537 миллионов рублей

16 Май 2020 2020-05-16T12:32:41+03:00

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В 2020 году в многоэтажках Волгоградской области планируют заменить на новые 220 лифтов. Сегодня, 16 мая, в УНО «Региональный фонд капремонта» сообщили, что уже заключили контракт на поставку новых подъемников. Тендер выиграл Щербинский лифтостроительный завод. По условиям договоров, уже в середине июня специалисты должны приступить к работам, а закончить все должны к середине сентября.

- Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов: подрядные организации выйдут на объекты после доставки оборудования, - сообщают в администрации региона.

В планы по замене лифтов попали высотки не только Волгограда, но еще Волжского и Камышина. Всего в списке – 59 многоэтажек. При этом, исходя из данных, представленных на сайте Госзакупок, только на новые подъемники для Волгограда из бюджета потратят почти 537 миллионов рублей.

Напомним, в 2019 году регоператор заменил 245 лифтов: последние «плановые» подъемники были запущены в эксплуатацию в первых числах января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU