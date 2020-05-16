Семь лет насиловал дочь: волгоградца отправили в колонию на 18 лет

16 Май 2020 2020-05-16T11:36:01+03:00

Мужчина стал приставать к девочке, едва ей исполнилось семь лет

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Он семь лет насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь. Назвать этого волгоградца мужчиной, язык не поворачивается. Сегодня этот нелюдь получил по заслугам – его отправили в колонию на 18 лет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Эта жуткая история вскрылась в одной из семей, которая проживает в городе Михайловке Волгоградской области. Когда отец впервые совершил насильственные действия сексуального характера над собственной дочерью, ей было всего 7 лет, а ему 35. Запуганная девочка боялась кому-то открыться, а отец продолжал ее насиловать снова и снова. И только, когда девочке стало 14 лет, тайна раскрылась.

Мужчина до последнего не признал свою вину. Но следователи Михайловского межрайонного СО Волгоградской области собрали все факты и улики, доказывающие его вину.

- Судом были установлены неопровержимые доказательства вины жителя Михайловки, в числе которых заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Его признали виновным по п. «б» ч.4 ст.132, п. «б» ч.4 ст.131, п. «а» ч.3 ст.131, п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ. Вердикт огласили суровый – 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщают в пресс-службе суда.

Но добавляют, что пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU