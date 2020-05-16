В автобусе Волгоград-Москва полиция нашла три ящика живых раков

16 Май 2020 2020-05-16T10:53:18+03:00

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На посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области инспекторы остановили для проверки рейсовый автобус, который направлялся из Волгограда в Москву. Контроль за транспортом сейчас усилен, ведь идет нерест на реках, и сотрудники полиции вместе с представителями Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистами Росрыболовства проводят рейды по выявлению фактов браконьерства. И надо сказать, благодаря такой совместной работе выявили уже не одно нарушение. Так и на этот раз, заглянув в багажник рейсового автобуса, правоохранители обнаружили три огромных ящика с живыми раками.

Стали искать хозяина столь ценного груза, никто не отозвался. Водитель автобуса на вопрос, как эти ящики попали в багажник, тоже ничего вразумительного сказать не смог. Оправдывался, мол, попросили передать, при этом ни отправителя, ни получателя он знать не знает. И, как это бывает, никаких ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих легальность и безопасность продукции, предъявить не смог.

- По данному факту проводится проверка, груз изъяли и после оформления документов, раков выпустили в естественную для них среду обитания, - добавляют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU