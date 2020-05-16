Под Волгоградом чиновника задержали за убийство кабана

16 Май 2020 2020-05-16T10:00:31+03:00

Чиновника на "УАЗ-Патриот" остановили ночью, в багажнике у него нашли тушу кабана. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области на незаконной охоте попался тот, кто, собственно, должен наказывать браконьеров и следить за сохранностью нашей природы. Речь идет о государственном инспекторе в области охраны окружающей среды комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации Волгоградской области. Этого 41-летнего чиновника и его друга – 46-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства поймали с тушей убитого кабана. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном Главке.

Произошло это в Ольховском районе Волгоградской области.

- Ночью 13 мая 2020 года сотрудники полиции, которые дежурили на трассе, остановили в Ольховском районе «УАЗ-Патриот». За рулем был чиновник, на пассажирском сидении – фермер. В ходе досмотра автомобиля в багажнике обнаружили тушу кабана. В салоне лежал нарезной карабин с оптическим прицелом, патроны и тепловизор. Все это было изъято, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Мужчины признались, что подстрелили кабана на территории государственного заказника, расположенного в Ольховском районе. Сумму ущерба оценили в 50 тысяч рублей.

- Дознаватели Отделения МВД России по Ольховскому району завели уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в группе лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - уточняют в ведомстве.

Сейчас дело передали в райотдел следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU