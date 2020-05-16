2020-05-16T09:43:48+03:00
Происшествия

В Волгограде водителя раздавила собственная фура

Грузовик покатился, когда мужчина его ремонтировал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Жуткое смертельное происшествие случилось 15 мая в Тракторозаводском районе Волгограда – там под колесами собственного грузовика погиб 59-летний водитель.

Произошло это примерно в полдень. Водитель фуры «Фредлайнер Коламбия», въехав в Волгоград, заметил неполадки с машиной. Он остановился у фонарного столба на обочине Третьей Продольной магистрали. И полез под грузовик, чтобы отремонтировать его. Именно в этот момент, как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, фура и покатилась под уклон.

- Водитель не успел выскочить из под грузовика и фура его переехала. От полученных травм мужчина скончался на месте, - добавляют в региональном Главке.

Похожая авария, но к счастью, без смертельного исхода произошла утром 15 мая и в Волжском. Там женщину чуть не раздавила собственная иномарка. 29-летняя волжанка припарковала свой автомобиль "Вольво" на улице Пушкина у дома №18а. Она заглушила мотор, но не поставила на ручной тормоз. Когда женщина оказалась перед машиной, та покатилась.

- Волжанку с травмами увезли в больницу, - сообщают в полицейском ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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