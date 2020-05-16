В Волгограде водителя раздавила собственная фура
Жуткое смертельное происшествие случилось 15 мая в Тракторозаводском районе Волгограда – там под колесами собственного грузовика погиб 59-летний водитель.
Произошло это примерно в полдень. Водитель фуры «Фредлайнер Коламбия», въехав в Волгоград, заметил неполадки с машиной. Он остановился у фонарного столба на обочине Третьей Продольной магистрали. И полез под грузовик, чтобы отремонтировать его. Именно в этот момент, как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, фура и покатилась под уклон.
- Водитель не успел выскочить из под грузовика и фура его переехала. От полученных травм мужчина скончался на месте, - добавляют в региональном Главке.
Похожая авария, но к счастью, без смертельного исхода произошла утром 15 мая и в Волжском. Там женщину чуть не раздавила собственная иномарка. 29-летняя волжанка припарковала свой автомобиль "Вольво" на улице Пушкина у дома №18а. Она заглушила мотор, но не поставила на ручной тормоз. Когда женщина оказалась перед машиной, та покатилась.
- Волжанку с травмами увезли в больницу, - сообщают в полицейском ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU