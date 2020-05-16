2020-05-15T22:49:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 16 мая: вышли на первое место по росту заболеваемости в ЮФО

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 мая 2020 года, самые важные события
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Заболевших по-прежнему много.Заболевших по-прежнему много.
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Волгоградская область живет в режиме эпидемии коронавируса уже больше месяца. И если поначалу нас пугали данные в 10 заболевших за сутки, то сейчас цифры на порядок больше. На 16 мая 2020 года в Волгоградской области заболели 90 человек. Общее количество заразившихся COVID-2019 достигло 1445 человек. Регион занимает первое место в ЮФО по приросту заболевших коронавирусной инфекцией. Мы собрали последние данные о ситуации с распространением эпидемии в регионе.

По-прежнему в лидерах Волгоград. В нем уже более 500 заболевших. На втором месте Николаевский район. Много в последнее время зараженных в Камышине. За сутки сразу же ковидных пациентов. Как и в предыдущие дни, чаще всего болеют люди средних лет: от 30 до 49 лет. Хотя у части из них все протекает бессимптомно. Их выявляют при проверке контактов уже заразившихся волгоградцев.

Коронавирус внес серьезные коррективы в нашу жизнь. Не всегда плохие. Например, из детских домов раздали в семьи детей. Жаль, что только на период пандемии. Но возможно, кого-то решат оставить.

Из грустных новостей: в Волгограде до лета не будут ходить дачные автобусы. Оставили без внимания власти и просьбу маршрутчиков разрешить работать.

Спецмаршруты будут работать по-прежнему. С 20 мая вход в автобусы, электрички, трамваи разрешат только в масках. Их собираются продавать даже на остановках. За отсутствие индивидуальных средств защиты обещают штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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