В Волгограде возле старого Ворошиловского кладбища горит камыш

15 Май 2020 2020-05-15T21:27:39+03:00

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Столб дыма в районе старого Ворошиловского кладбища был виден не только в Ворошиловском районе, но и далеко за его пределами. Горожане гадали, что же загорелось. Кто-то предположил, что пожар произошел на территории самого погоста, кто-то решил, что горят гаражи неподалеку. Как пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелся камыш в районе улицы Неждановой. Возможно, это была детская шалость, как в большом ЧП в Тракторозаводском районе, когда огонь уничтожил несколько домов. Возможно, кто-то из местных жителей решил так бороться с сорняком. На место по вызову приехали пожарно-спасательные подразделения первого отряда федеральной противопожарной службы. Угрозы жилым домам не было. Но из-за сильных порывов ветра справиться с огнем сразу же не получилось. Только тушили огонь в одном месте, как пламя уже распространялось рядом.

Пожарные продолжают бороться с пожаром. В ЧП никто не пострадал.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, в том числе и на своих приусадебных участках и на территории вокруг них.

ИСТОЧНИК KP.RU