2020-05-15T21:27:39+03:00
Происшествия

В Волгограде возле старого Ворошиловского кладбища горит камыш

Из-за порывов ветра огонь распространяется быстро
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Справиться с огнем мешает сильный ветер.Справиться с огнем мешает сильный ветер.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Столб дыма в районе старого Ворошиловского кладбища был виден не только в Ворошиловском районе, но и далеко за его пределами. Горожане гадали, что же загорелось. Кто-то предположил, что пожар произошел на территории самого погоста, кто-то решил, что горят гаражи неподалеку. Как пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелся камыш в районе улицы Неждановой. Возможно, это была детская шалость, как в большом ЧП в Тракторозаводском районе, когда огонь уничтожил несколько домов. Возможно, кто-то из местных жителей решил так бороться с сорняком. На место по вызову приехали пожарно-спасательные подразделения первого отряда федеральной противопожарной службы. Угрозы жилым домам не было. Но из-за сильных порывов ветра справиться с огнем сразу же не получилось. Только тушили огонь в одном месте, как пламя уже распространялось рядом.

Пожарные продолжают бороться с пожаром. В ЧП никто не пострадал.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, в том числе и на своих приусадебных участках и на территории вокруг них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде возле старого Ворошиловского кладбища горит камыш
Под Волгоградом четырехлетний мальчик утонул в пруду рядом с дачей
В Волгограде вымоют улицы, на которые вылились фекалии с аварийного коллектора
Где получить бесплатные маски пенсионерам в Волжском: адреса
Под Волгоградом на вымогательстве поймали заместителя главы администрации
В Волгограде 160 сирот раздали в семьи на период коронавируса
Лжебанкиры придумали новую схему обмана волгоградцев и украли уже полтора миллиона рублей
Все на Госуслуги: Пенсионный фонд примет волгоградцев только по записи и в крайних случаях
РФС: «Ротор» официально получил право подняться в РПЛ
Маршрутки волгоградцам пока не вернут
На западе Волгограда прорвало канализационный коллектор
В Волгограде более 400 обманутых дольщиков проблемного ЖК «Парк Европейский» получили квартиры
Полиция Волгограда проверит депутата гордумы, надевшего боевой орден на 9 мая
Коронавирус в Волгоградской области: число заболевших выросло до 1445
За сутки на волгоградских дорогах пострадали две велосипедистки
В Волгограде начали ремонт дороги на Астраханском мосту
Грустим: в Волгограде скучающие сотрудники ТРЦ запустили флешмоб
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 15 мая: в регионе заболели 90 медиков