Под Волгоградом четырехлетний мальчик утонул в пруду рядом с дачей

15 Май 2020 2020-05-15T19:58:02+03:00

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ЧП произошло днем 15 мая в СНТ Восход в Городищенском районе. Там погиб четырехлетний ребенок.

Волгоградская семья временно переехала жить на дачу, чтобы быть подальше от города и "коронавируса". В эту пятницу днем четырехлетний мальчишка вместе с сестренкой играл на улице. Взрослые в это время занимались домашними делами. Когда мать решила проверить детвору, сына на месте не нашла, лишь младшая девочка возилась в огороде. Женщина побежала искать малыша к пруду. Водоем магнитом тянул непоседу. На берегу она увидела тело сына. Волгоградка пыталась реанимировать его сама. Когда приехала «скорая», за дело взялись медики. Но вернуть к жизни ребенка не смогли. Слишком долго он пробыл в воде.

- Сейчас по факту гибели малыша проводится проверка. Следователи опрашивают соседей, родителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение: возбуждать или нет уголовное дело, - пояснили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU