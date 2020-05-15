2020-05-15T17:19:46+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на вымогательстве поймали заместителя главы администрации

Чиновник требовал мзду от фермера под видом арендной платы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Очередного волгоградского чиновника поймали на взяточничестве и вымогательстве. 37-летний главы администрации одного из городских поселений Жирновского района Волгоградской области решил нажиться на местном фермере. Теперь ждет суда под домашним арестом.

Расследованием дела в отношении чиновника занимаются следователи Жирновского отдела СУ СК. Они установили, что этот представитель власти узнал о том, что местный глава крестьянско-фермерского хозяйства пользуется землей, предназначенной под жилую застройку. Чиновник пришел к фермеру и заявил, что тот должен платить за используемый участок земли арендную плату. Участок немаленький – 2,5 гектара и плата за нее составила 125 тысяч в год.

- Так чиновник получил 250 тысяч рублей от главы КФХ. При этом фермер даже не подозревал, что платит не аренду, а деньги в карман заместителю главы, - говорит и.о. руководителя Жирновского МРСО СУ СКР Руслан Капитанчук.

Сейчас чиновник проходит по уголовному делу сразу по статье «получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие».

- Обвиняемый уже признал свою вину, - добавляет Капитанчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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