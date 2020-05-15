В Волгограде 160 сирот раздали в семьи на период коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T16:31:46+03:00

Чтобы в детдомах не вспыхнули очаги коронавируса детей на время раздали по семьям. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Детей стараются определить к опекунам, чтобы разобщить из детдомов на время пандемии

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Коронавирус в Волгоградской области порождает все новые очаги. И сегодня главная задача – разобщить людей, чтобы сдержать распространение. А как разобщить ребят в детдомах? С этой целью волгоградские чиновники решили раздать сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи опекунов. 160 деток уже определили.

Как рассказывают в областном комитете соцзащиты, в первую очередь соцработники обратились за помощью к опекунам, которые уже имеют на воспитании детдомовских ребятишек. Они знают, как общаться с такими детьми и уже прошли обучение в «Школе приемных родителей». Многие опекуны пошли на встречу чиновникам в этот период. При этом соцслужбы уверяют, что каждая такая семья находится под постоянным вниманием специалистов: взрослые и дети при необходимости получают консультационную, психологическую помощь.

Надо сказать, что Волгоградская область является лидером в России по устройству детей в семьи. Так, в прошлом году на воспитание передано 697 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU