2020-05-15T15:56:45+03:00
Происшествия

Лжебанкиры придумали новую схему обмана волгоградцев и украли уже полтора миллиона рублей

Мошенники пугают своих жертв ошибочными кредитами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы, будьте бдительнее!Волгоградцы, будьте бдительнее!Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Мошенники нынче пошли изобретательные, когда они поняли, что в «страшилки» о попытках взлома банковских карт волгоградцы уже не верят, они придумали новый «развод». Тпереь они звонят людям и сообщают о якобы ошибочно оформленных на них кредитах. Для отмены фиктивной операции аферисты запрашивают CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от личного кабинета, после чего переводят деньги с карт абонентов себе на счет. На эту удочку лжебанкиров уже попались три жителя Дзержинского района Волгограда - 78-летний пенсионер, и мужчины 50 и 54 года. У 50-летней жительницы Фроловского района так похитили 120 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки мошенники списали с карт волгоградцев более полутора миллиона рублей – точнее 1 миллион 648 тысяч.

- За сутки в полицию с заявлениями о краже денег с карт обратились сразу 17 человек. В их числе жители Волгограда, Волжского, Камышина, а также Еланского, Котовского, Урюпинского, Фроловского районов области, - перечисляют в региональном Главке.

Больше всех пострадал 37-летний камышанин, которого лжебанкир «развел» на 746 тысяч рублей. Мошенник завладел персональными данными карты, оформил на жертву кредит через личный кабинет, после чего перевел себе на счет все деньги.

А 59-летняя волгоградка попалась на мнимое пособие: звонящий представился сотрудником Пенсионного фонда, пообещал выплату и выманил данные карты. Женщина потеряла 82 тысячи рублей.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - сообщают в ГУ МВД по региону. И еще раз просят волгоградцев быть более бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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