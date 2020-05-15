В Волгограде более 400 обманутых дольщиков проблемного ЖК «Парк Европейский» получили квартиры

15 Май 2020 2020-05-15T12:21:44+03:00

Три из тринадцати многоэтажек уже сдали, еще три обещают достроить до конца 2020-го

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Ситуация, в которой оказались дольщики ЖК «Парк Европейский» в Волгограде, казалась патовой. Застройщик - компания «Орион» - заморозил объект и 1390 волгоградских семей потеряли надежду когда-нибудь въехать в новые квартиры. Прошло три года, и сегодня сдали уже третью многоэтажку. Еще три обещают достроить до конца 2020-го. А все благодаря тому, что нашли нового застройщика, ну и помощи властей.

Ситуация была очень тяжелой, на достройку ЖК требовались огромные деньги – более 1 миллиарда рублей. И тогда губернатор принял беспрецедентное решение - направить бюджетную субсидию на завершение строительства. В 2018-м за достройку взялась компания «Пересвет-юг», и в 2019-м сдали первые два дома, сегодня – третий (№141 по улице 64-й Армии).

В стадии строительства у нас еще пять домов, два из которых планируем сдать уже в ближайшие месяцы, еще три дома – к концу года. И останется тогда всего 6 проблемных объектов, которые мы планируем завершить в 2021-2022 годах. Немного сказалась на темпах строительства ситуация с пандемией из-за коронавируса – были задержки по стройматериалам и много мы потеряли рабочих, которые приезжали к нам из ближнего зарубежья. Тем не менее как видите 3 из 13 домов уже сданы, - говорит гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.

Область рассчитывает на финансовую помощь из федерального бюджета, благодаря которой все дома ЖК «Парк Европейский» планируют сдать к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU