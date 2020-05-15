2020-05-15T11:04:28+03:00
Общество

Полиция Волгограда проверит депутата гордумы, надевшего боевой орден на 9 мая

Андрей Гимбатов явился на шествие Бессмертного полка в День Победы с орденом Красной звезды на груди
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В таком виде Андрей Гимбатов пришел на шествие Бессмертного полка в День Победы.В таком виде Андрей Гимбатов пришел на шествие Бессмертного полка в День Победы.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Внимание полиции Волгограда привлек вице-спикер Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. Правоохранителей заинтересовал вопрос, на каком основании депутат нацепил орден Красной звезды в День Победы. По данному факту уже организовали проверку.

Напомним, в этом году из-за жесткого режима самоизоляции День Победы прошел в Волгограде, так сказать, в узком кругу. Горожане только из окон смогли наблюдать за колонной Бессмертного полка, в которой штендеры везли на военных грузовиках. От имени всех волгоградцев в этом году выступали в шествии только первые лица города и области. В честь 75-летия они даже переоделись в военную форму. Во главе - губернатор Андрей Бочаров, настоящий полковник, имеющий звание Героя России, он даже надел свои награды. Коллеги решили не отставать, и пришли на шествие Бессмертного полка тоже в форме военных лет. Андрей Гимбатов явился при параде - в форме генерал-майора. На груди у него сиял орден Красной звезды.

Депутат в форме генерал-майора с орденом на груди. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутат в форме генерал-майора с орденом на груди.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Между тем, в кодексе административных правонарушений есть статья – «незаконное ношение государственных наград». Наказание – штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей.

В региональном Главке пообещали сообщить «КП-Волгоград» о результатах проверки по факту ношения ордена депутатом гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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