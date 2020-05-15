2020-05-15T10:31:42+03:00
Происшествия

За сутки на волгоградских дорогах пострадали две велосипедистки

В больницу после поездки на двухколестнике попали пенсионерка и студентка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Едва в Волгограде и области после долгого перерыва из-за коронавируса разрешили поездки на велосипедах, как сразу в статистике происшествий от регионального Главка появились аварии с их участием. За минувшие сутки 14 мая сразу две волгоградки на своих двухколесниках попали в ДТП. Обе теперь на больничных койках.

Утром 14 мая под колеса попала 57-летняя женщина на велосипеде. Ее на улице Миронова в городе Михайловке сбил 59-летний водитель «Мазда 6». Мужчина, как это часто бывает, не уступил дорогу велосипедистке. Женщину с травмами увезли в больницу.

А в городе Ленинске в аварию попала 18-летняя девушка на велосипеде. Правда, в этом ДТП виновата она сама. Волгоградка, выезжая на проезжую часть по улице Битюцкого, не пропустила «Дэу Нексия», за рулем которой ехал 25-летний молодой человек.

- В результате ДТП велосипедистка госпитализирована, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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