Коронавирус в Волгоградской области: число заболевших выросло до 1445

15 Май 2020 2020-05-15T10:40:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде число заболевших коронавирусом перевалило за пять сотен, в Волгоградской области эта цифра приближается к полутора тысячам. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на утро 15 мая 2020 года подтвердили диагноз еще у 90 жителей региона. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Волгоградской области выросло до 1445 человек. Среди новых заболевших вернувшихся из других регионов уже единицы. Большинство новых случаев - контактные. Но немало и тех, кто не знает, где мог подцепить коронавирус.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в Волгоградской области продолжает расти число карантинщиков – сейчас их более четырех тысяч человек. Всего же через принудительную полную самоизоляцию прошли почти 17 тысяч волгоградцев.

В инфекционных госпиталях и больницах остаются около тысячи человек с подтвержденным коронавирусом, остальные уже вылечились и находятся дома. И еще почти триста жителей региона лежат в стационарах с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Летальных исходов на 15 мая в Волгоградской области пока 13.

В России в целом на 15 мая более 262 тысяч заболевших коронавирусом, из них 2418 умерли, более 58 тысяч пациентов выписали по выздоровлению.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU