В Волгограде начали ремонт дороги на Астраханском мосту

15 Май 2020 2020-05-15T11:21:43+03:00

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Движение по Астраханскому мосту в Волгограде всегда интенсивное, ведь он соединяет две части большого города. Дорогу здесь латают чуть ли не ежегодно, но покрытие то и дело разрушается. Поэтому решили сделать капитальный ремонт. Сегодня, 15 мая 2020 здесь опять начался ремонт. Как сообщают «КП-Волгоград» в мэрии, будет проведена «комплексная реконструкция всего моста в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»».

- Сейчас дорожники с помощью фрезеровальной машины снимают старый асфальт. Затем уложат два слоя асфальтобетонной смеси – выравнивающий и финишный, в состав которого входят специальные минеральные добавки, обеспечивающие высокий уровень прочности полотна, - добавляют в администрации города.

Понимая, что закрытие Астраханского моста может обернуться пробкой в центре Волгограда, решили дорогу не закрывать на ремонт. Проезд будут ограничивать только на тех участках, где будут вести ремонтные работы.

В мэрии обещают привести в порядок не только дорожное покрытие, но и заменить борбюрные ограждения, восстановить колодезные группы и укрепить дорожное основание.

- Кроме улицы Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе в текущем году капитально отремонтированы улицы Ковровская, Елисеева и Баррикадная общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров, - добавляют в администрации Волгограда. - Всего в областном центре в этом году предстоит комплексно обновить и построить свыше 40 дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU