Грустим: в Волгограде скучающие сотрудники ТРЦ запустили флешмоб

15 Май 2020 2020-05-15T09:29:15+03:00

Сотрудники ТРЦ Акварель запустили акцию, в которой попытались сказать, как они соскучились за гостями.

Работники пустующего торгового центра сделали смешные фотографии о том, как они скучают по посетителям

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В Волгограде постепенно снимают жесткие ограничения из-за коронавируса, но в городе все еще не работают ни фитнес-клубы, торговые центры, где всегда кипела жизнь. Уже месяц в самом большом ТРЦ города «Акварели» стоит непривычная тишина. Сотрудники так соскучились по шумным компаниям, прогуливающимся по магазинчикам и детскому смеху, что даже запустили флешмоб. Акция получилась смешной и грустной одновременно.

«Никто не разливает колу на пол», - гласит табличка, которую держит в руках уборщица ТРЦ. «Никто не спрашивает, где купить такую же сумочку», - грустит с табличкой охранник в маске. «Никто не просит прокатить», - написал на табличке водитель поломоечной машины. А еще «Никто не делает селфи в лифте», «Не спрашивает, как пройти в Леруа Мерлен»…

"Инженерные службы, кассиры, охрана и клининг - все они продолжают обеспечивать работу стратегически важного объекта. Эти люди настоящие герои, которые очень ждут встречи с вами и немного грустят от того, что без вас «Акварель» сама не своя", - подписали свой пост в ТРЦ.

Волгоградцы, идею флешмоба оценили, тоже взгрустнули и стали добавлять в комментарии свои варианты – «Никто не фотографируется на красивых креслах», «Нет толп праздношатающихся подростков»… Волгоградцы также скучают за привычным им образом жизни.

«Все будет, верим, ждем» - поддерживают друг друга горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU