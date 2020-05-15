2020-05-15T09:29:15+03:00
Общество

Грустим: в Волгограде скучающие сотрудники ТРЦ запустили флешмоб

Работники пустующего торгового центра сделали смешные фотографии о том, как они скучают по посетителям
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Сотрудники ТРЦ Акварель запустили акцию, в которой попытались сказать, как они соскучились за гостями.Сотрудники ТРЦ Акварель запустили акцию, в которой попытались сказать, как они соскучились за гостями.
Изменить размер текста:

В Волгограде постепенно снимают жесткие ограничения из-за коронавируса, но в городе все еще не работают ни фитнес-клубы, торговые центры, где всегда кипела жизнь. Уже месяц в самом большом ТРЦ города «Акварели» стоит непривычная тишина. Сотрудники так соскучились по шумным компаниям, прогуливающимся по магазинчикам и детскому смеху, что даже запустили флешмоб. Акция получилась смешной и грустной одновременно.

«Никто не разливает колу на пол», - гласит табличка, которую держит в руках уборщица ТРЦ. «Никто не спрашивает, где купить такую же сумочку», - грустит с табличкой охранник в маске. «Никто не просит прокатить», - написал на табличке водитель поломоечной машины. А еще «Никто не делает селфи в лифте», «Не спрашивает, как пройти в Леруа Мерлен»…

"Инженерные службы, кассиры, охрана и клининг - все они продолжают обеспечивать работу стратегически важного объекта. Эти люди настоящие герои, которые очень ждут встречи с вами и немного грустят от того, что без вас «Акварель» сама не своя", - подписали свой пост в ТРЦ.

Волгоградцы, идею флешмоба оценили, тоже взгрустнули и стали добавлять в комментарии свои варианты – «Никто не фотографируется на красивых креслах», «Нет толп праздношатающихся подростков»… Волгоградцы также скучают за привычным им образом жизни.

«Все будет, верим, ждем» - поддерживают друг друга горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Волгограда проверит депутата гордумы, надевшего боевой орден на 9 мая
Коронавирус в Волгоградской области: число заболевших выросло до 1445
За сутки на волгоградских дорогах пострадали две велосипедистки
В Волгограде начали ремонт дороги на Астраханском мосту
Грустим: в Волгограде скучающие сотрудники ТРЦ запустили флешмоб
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 15 мая: в регионе заболели 90 медиков
Подробности о заболевших коронавирусом в Волгоградской области: за сутки заболели 19 детей
В Волгограде с 15 мая возвращают электрички
В Волгограде поймали банду, которая снимала «сливки» с продажи фиктивного масла
Житель Камышина пойдет под суд за изнасилование 16-летней давности
В Волгограде чиновник мэрии покровительствовал УК
Волгоградцы получат на детей более 3 миллиардов рублей
В реанимациях Волгограда с пневмониями и коронавирусом лежат 55 пациентов
В Волгоградской области коронавирус уже подхватили 90 медиков
В Волгограде из-за заболевшего коронавирусом сотрудника ввели карантин в отделении ПФР
На набережной Волгограда облицовывают гранитом четыре новых фонтана
Отдали деньги детям: в Урюпинске бутлегерам заменили тюремный срок штрафом
В Волгограде начали строить новую железную дорогу
Коронавирус в Волгоградской области: еще 96 человек за сутки
Где получить бесплатные маски пенсионерам в Волгограде: адреса
Волгоградэнергосбыт: долги останутся долгами
Проехал на красный: в центре Волгограда опять ДТП на злосчастном перекрестке
Еще 65 волгоградцев нарушили самоизоляцию и нарвались на патрули
Из Волгограда открывают прямые авиарейсы в Новосибирск
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 14 мая: в регионе поставлен очередной антирекорд по заболевшим
Антимонопольщики не допустили необоснованного повышения цены на зерно