В Волгограде с 15 мая возвращают электрички

14 Май 2020 2020-05-14T17:31:11+03:00

В транспорте нужно будет носить маску с 20 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но возобновляется с 15 мая 2020 курсирование лишь некоторых пригородных поездов в Волгоградской области

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Волгоградцам с 14 мая разрешили гулять, с 20 мая возобновят работу небольшие магазины. А с 15 мая 2020 года жителей Волгоградской области ждет еще одно послабление ограничений режима самоизоляции по коронавирусу - возобновят курсирование некоторых пригородных поездов. В их числе электрички на Волжский, Суровикино, Арчеду и шесть рейсов городских маршрутов Волгограда. Возвращать их в график движения будут поэтапно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, облкомдортранс решил вернуть в расписание с 15 мая 2020 года следующие электрички: №6615 Волгоград-1 – Суровикино (с отправлением ежедневно в 6.47) и обратный поезд №6616 Суровикино – Волгоград-1 (с отправлением в 13:10).

С 16 мая 2020 года волгоградцам добавят пригородные поезда №6517 Арчеда – Косарка (рейс ежедневно будет отправляться в 6:59) и обратно по маршруту поедет состав №6518 Косарка – Арчеда в 12:36.

С 18 мая добавят электричек в самом Волгограде. Возобновят движение по рабочим дням поезда №6310 Южная – Тракторная Пассажирская (в 8:14), №6311 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка (в 14:14), №6312 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская (в 10:35), №6305 Волгоград-1 – Шпалопропитка (в 7:52) и №6316 Южная – Волгоград-1 (в 16:20).

Также с 18 мая 2020 вернутся электричка, связывающая два самых города области. По рабочим дням будут ходить поезд №6423/6424 Волжский – Волгоград-1 с отправлением из Волжского в 6:55) и обратно - электричка №6433/6434 Волгоград - Волжский с отправлением от ж/д вокзала Волгоград-1 в 17:53.

ИСТОЧНИК KP.RU