В Волгограде поймали банду, которая снимала «сливки» с продажи фиктивного масла

14 Май 2020 2020-05-14T17:07:50+03:00

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В Волгограде разоблачили банду из четырех бизнесменов, которые решили заработать на доверчивости покупателей. Пользуясь тем, что химия нынче творит чудеса, и спред уже почти не отличишь от натурального сливочного масла, они организовали ОПГ и наладили оптовую торговлю «фиктивным масличком».

- По версии следствия, обвиняемые вместе с двумя сообщниками с февраля по май 2019 года торговали спредом под видом сливочного масла. Товар хранили на складе в Дзержинском районе Волгограда, откуда его развозили покупателям - юридическим лицам, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

За три с лишним месяца эти коммерсанты успели заработать ни много, ни мало – 1 миллион 700 тысяч рублей.

На них уже завели уголовное дело по статье «хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и предусмотренной законодательством информации, в составе организованной группы, в особо крупном размере». Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование вели сотрудники регионального ГСУ ГУ МВД.

- Трое фигурантов уголовного дела свою вину полностью признали, один – отрицает, - добавляют в ведомстве.

Прокуратура, проверив материалы дела, утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Грозит этим горе-предпринимателям до 6 лет лишения свободы.

- Ранее один из сообщников обвиняемых, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, предстал перед судом. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - уточняют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU