Житель Камышина пойдет под суд за изнасилование 16-летней давности

14 Май 2020 2020-05-14T15:29:50+03:00

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Житель Камышина пойдет под суд за преступление, совершенное 16 лет назад. Следователи СУ СКР по Волгоградской области завершили расследование дела 51-летнего мужчины, обвиняемого в «изнасиловании, соединенном с угрозой убийством». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру региона.

По версии следствия, преступление камышанин совершил вечером 16 ноября 2004 года. На улице он повстречал девушку, которая шла домой с автобусной остановки. Дождавшись, чтобы рядом никого не было, тогда еще молодой мужчина напал на женщину. Он затащил ее в беседку детского сада и там изнасиловал. Преступник был в маске. Так что сразу насильника задержать не удалось. Но в этом году дело вновь подняли, как и многие другие - у следователей появились новые технологии и возможности.

- Следователи назначили ряд судебных экспертиз. Комплекс предпринятых мер дал положительный результат. По обнаруженным в 2004 году на месте происшествия биологическим следам был выделен генотип преступника, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

ДНК пробили по базе. Преступником оказался матерый рецидивист – за душой уже шесть судимостей. Сейчас он сидит за грабеж. А до этого дважды отбывал срок за изнасилования.

ИСТОЧНИК KP.RU