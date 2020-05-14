В Волгограде чиновник мэрии покровительствовал УК

14 Май 2020 2020-05-14T15:13:57+03:00

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Бывшего заместителя главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда уличили в получении взятки. 38-летний мужчина оказывал покровительство управляющей компании и закрывал глаза на многочисленные нарушения, которые имелись при обслуживании жилого фонда. Следователи возбудили на экс-чиновника мэрии уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Чиновник воспользовался служебным положением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По данным следствия, осенью 2019 года управляющую компанию поймали на неблагоустроенных и заваленных мусором придомовых территориях. Курировавший сферу ЖКХ чиновник потребовал с УК 30 тысяч рублей за отсутствие протокола и дальнейшее крышевание. Деньги эти он вскоре получил. Но об этом стало известно оперативникам УФСБ России по Волгоградской области и УЭБиПК регионального главка МВД.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.

Экс-чиновнику грозит крупный штраф с лишением права занимать определенные должности или тюремный срок.

- Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU