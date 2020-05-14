2020-05-14T13:12:46+03:00
Общество

В реанимациях Волгограда с пневмониями и коронавирусом лежат 55 пациентов

19 человек подключены к аппаратам ИВЛ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тяжелых больных с каждым днем становится больше.Тяжелых больных с каждым днем становится больше.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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К 14 мая 2020 года коронавирус захватил почти всю Волгоградскую область, он не щадит ни стариков, ни детей. Число заболевших уже достигло 1355 человек. В волгоградских госпиталях на сегодняшний день с подозрением на COVID-19 находятся еще 1267 пациентов, в том числе 1202 взрослых и 65 детей. На лечении - 952 человека, в том числе 53 ребенка.

Растет и число пациентов, которым ставят диагноз «внебольничная пневмония» - таких в волгоградских больницах уже 774 человека. 55 человек находятся в реанимации. 19 пациентов – в тяжелой форме, они уже подключены к ИВЛ, у восьми из них диагностирован коронавирус.

И пока поступает в инфекционные госпитали больше, чем выписывают. Только за минувшие сутки в больницы положили 140 человек с подозрением на COVID-19. А выписали 131 человека. Всего же после удачного лечения коронавируса из больниц уже выписали 390 волгоградцев.

Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 4230 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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