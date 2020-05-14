2020-05-14T12:02:27+03:00
Общество

На набережной Волгограда облицовывают гранитом четыре новых фонтана

На нижней террасе обустраивают новую зону отдыха
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фонтанов будет четыре. Фото: мэрияФонтанов будет четыре. Фото: мэрия
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Пока волгоградцы сидят дома в самоизоляции, на нижней террасе центральной набережной города-героя все это время кипит работа. Идет реконструкция. Мостят разноцветной плиткой дорожки, проводят коммуникации. Уже готовы чаши четырех новых фонтанов. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, подрядчик завершил общестроительные работы и начал облицовывать их гранитом.

У амфитеатра в сторону стадиона расположатся семь разноуровневых бассейнов в сером граните – здесь будет фонтан-каскад. Еще один светящийся фонтан будет круглым, диаметр чаши большой - 18 метров. Пока здесь обустраивают отмостку, затем чашу выложат серым и розовым гранитом.

С другой стороны от амфитеатра появится фонтан «Арка» из двух бассейнов с пешеходным мостом. Вода будет переливаться из одного в другой, образуя водную арку над мостиком. Еще один фонтан с 10-метровой чашей будет рядом с центральной лестницей. Его также будут подсвечивать. Здесь еще работают над гидроизоляцией и монтируют инженерные сети. Полюбоваться на фонтаны волгоградцы смогут через год.

Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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