Отдали деньги детям: в Урюпинске бутлегерам заменили тюремный срок штрафом

14 Май 2020 2020-05-14T11:11:46+03:00

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Случившееся в столице российской глубинки - городе Урюпинске - хотя и не совсем похоже на всем известную историю Юрия Деточкина из «Берегись автомобиля», но все же чем-то ее напоминает. В Волгоградской области более двух лет работала ОПГ, которая занималась производством и продажей контрафактного алкоголя. Бутлегеры везли спиртное из Новохоперского района Воронежской области в Урюпинск и близлежащие районы. Им грозил тюремный срок. Но волгоградцы перечислили заработанные нечестным путем деньги детсаду и интернату. В итоге решением суда их освободили от уголовной ответственности и назначили судебный штраф. Так что благотворительность помогла преступникам избежать тюрьмы.

Суд установил, что ОПГ два года назад организовал 42-летний житель Урюпинска Алексей Чикинов. Исполнителем стал его 29-летний знакомый Владимир Калмыков. Он закупал спирт, который в Урюпинске разбавляли водой, разливали и продавали жителям. Всего за два года по февраль 2020-го подпольный оборот алкоголя составил чуть больше 696 тысяч рублей.

Вышли на бутлегеров сотрудники регионального УФСБ России. А в суде за них ходатайствовал следователь. Ведь Чикинов перевел Волгоградской школе-интернату 715 тысяч рублей на покупку компьютеров для детей, а Калмыков пожертвовал 50 тысяч урюпинскому детсаду. Так что суд ходатайство удовлетворил.

- Уголовное дело прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ. Они освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: Чикинову - 300 тысяч рублей, Калмыкову - 100 тысяч, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Постановление в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU