2020-05-14T10:36:46+03:00
Общество

В Волгограде начали строить новую железную дорогу

Ветка Котлубань - Орловка позволит грузовым поездам не заезжать на станцию Максима Горького
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Новая ж/д ветка сэкономит время доставки грузов. Фото: ПривЖДНовая ж/д ветка сэкономит время доставки грузов. Фото: ПривЖД
Изменить размер текста:

В Волгограде началось строительство железнодорожной ветки Котлубань – Орловка. Это очередной этап реконструкции станции Гумрак. Протяженность нового электрифицированного участка железной дороги в один путь составит 1,3 километра. Ветка хоть и небольшая, но важная: она позволит пускать грузовые поезда по маршруту Петров Вал – Волжский – Астрахань без на станцию Максима Горького. А, значит, сэкономит время доставки грузов и деньги.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, сейчас на направлении Котлубань – Орловка отсыпают земляное полотно, на которые после уложат пути. Завершить строительство новой ветки планируют уже в декабре 2020 года.

Напомним, месяц назад закончили третий этап реконструкции станции. Теперь поезда едут по новому тоннелю, а в перспективе пропускная способность участка между станциями Гумрак и Максима Горького увеличится на 48 поездов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы получат на детей более 3 миллиардов рублей
В реанимациях Волгограда с пневмониями и коронавирусом лежат 55 пациентов
В Волгоградской области коронавирус уже подхватили 90 медиков
В Волгограде из-за заболевшего коронавирусом сотрудника ввели карантин в отделении ПФР
На набережной Волгограда облицовывают гранитом четыре новых фонтана
Отдали деньги детям: в Урюпинске бутлегерам заменили тюремный срок штрафом
В Волгограде начали строить новую железную дорогу
Коронавирус в Волгоградской области: еще 96 человек за сутки
Где получить бесплатные маски пенсионерам в Волгограде: адреса
Волгоградэнергосбыт: долги останутся долгами
Проехал на красный: в центре Волгограда опять ДТП на злосчастном перекрестке
Еще 65 волгоградцев нарушили самоизоляцию и нарвались на патрули
Из Волгограда открывают прямые авиарейсы в Новосибирск
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 14 мая: в регионе поставлен очередной антирекорд по заболевшим
Антимонопольщики не допустили необоснованного повышения цены на зерно