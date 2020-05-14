В Волгограде начали строить новую железную дорогу

14 Май 2020 2020-05-14T10:36:46+03:00

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В Волгограде началось строительство железнодорожной ветки Котлубань – Орловка. Это очередной этап реконструкции станции Гумрак. Протяженность нового электрифицированного участка железной дороги в один путь составит 1,3 километра. Ветка хоть и небольшая, но важная: она позволит пускать грузовые поезда по маршруту Петров Вал – Волжский – Астрахань без на станцию Максима Горького. А, значит, сэкономит время доставки грузов и деньги.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, сейчас на направлении Котлубань – Орловка отсыпают земляное полотно, на которые после уложат пути. Завершить строительство новой ветки планируют уже в декабре 2020 года.

Напомним, месяц назад закончили третий этап реконструкции станции. Теперь поезда едут по новому тоннелю, а в перспективе пропускная способность участка между станциями Гумрак и Максима Горького увеличится на 48 поездов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU