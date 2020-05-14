Волгоградэнергосбыт: долги останутся долгами

14 Май 2020 2020-05-14T09:54:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказали в пресс-службе предприятия, призывы своевременно оплачивать коммунальные платежи более чем актуальны.

- Судя по уровню оплаты коммунальной услуги населением в апреле, - отметили в компании, - некоторые граждане, восприняли принятую властями отсрочку начисления пени по долгам за ЖКУ как сигнал «за услуги теперь можно не платить». Хочется еще раз обратить внимание потребителей коммунальных услуг - да, наша компания временно воздержится от взимания пени и отключения электроэнергии за долги. Но это временная мера, поэтому мы крайне рекомендуем оплачивать счета вовремя. Неоплаченные суммы со временем копятся, становятся значительными, и их оплата в будущем, после снятия всех ограничений, может стать серьезной проблемой. После снятия всех ограничений накопленная задолженность может быть востребована в судебном порядке.

В компании надеются, что потребителями будет проявлена ответственность и сознательность, и совместными усилиями возникшие трудности будут преодолены. Со своей стороны, энергетики усилили поддержку клиентов в дистанционных сервисах, столь востребованных в период самоизоляции. Теперь в режиме онлайн стало возможным передать необходимые заявки на перерасчеты и корректировку начислений, замену и ввод в эксплуатацию приборов учета.

Не изменился и набор удаленных способов оплаты электроэнергии без комиссии для потребителей региона. Они также могут перейти на бесконтактный способ получения платежного документа на электронную почту, через личный кабинет на сайте и в мобильном приложении.