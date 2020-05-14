Из Волгограда открывают прямые авиарейсы в Новосибирск

14 Май 2020 2020-05-14T08:58:55+03:00

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Из-за режима самоизоляции по коронавирусу в апреле и мае авиарейсы только отменяли. Самолеты из Волгограда почти не летали. Но в июне полеты по стране возобновляют в связи с частичным снятием ограничений. Так, авиакомпания S7 Airlines со 2 июня 2020 года открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Волгоград на самолетах Airbus A320neo. Билеты уже в продаже. Обойдется перелет Волгоград – Новосибирск в одну сторону от 7600 рублей. Пассажиры будут проводить в небе чуть более четырех часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в авиакомпании, летать самолеты по маршруту Волгоград - Новосибирск будут два раза в неделю – утром во вторник и ночью с четверга на пятницу. В начале недели вылет в Новосибирск из Волгограда в 9.10. В пятницу - в 0.35, на месте пассажиры будут в 7.30. При этом в Новосибирске волгоградцы смогут пересесть на рейсы в Красноярск, Иркутск, Владивосток или Омск. Такой перелет можно сразу оформить единым билетом.

А авиакомпания Победа с 1 июня 2020 года поэтапно возобновляет уже привычные рейсы из Волгограда. Билеты на лето появятся в продаже с 14 мая. И обещают, что по цене они будут почти в три раза ниже прошлогоднего среднего тарифа.

Что касается безопасности (коронавирус пока никуда не делся) то салоны самолетов обещают дезинфицировать и проветривать. Места пассажиров будут распределять с учетом рекомендуемой социальной дистанции, выдадут и антибактериальные салфетки.

ИСТОЧНИК KP.RU