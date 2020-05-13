2020-05-13T22:13:10+03:00
Общество

Антимонопольщики не допустили необоснованного повышения цены на зерно

Два элеватора подняли стоимость услуг
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградское УФАС не прекращает работу и во время изоляционного режима. Прямой прием граждан не ведет – все оформляется дистанционно, через почту. Но выездные проверки все равно проходят. В одну из них и нашли это нарушения. Специалисты выяснили, что сразу два элеватора завысили цены на свои услуги. Они принимали зерно интервенционного фонда по стоимости, которую необоснованно подняли. ООО «Старополтавский элеватор» увеличил с 522 рублей за тонну до 600 рублей за тонну. ОАО «Суровикинский элеватор» пошел еще дальше. Раньше за хранение тонны зерна платили от 400 до 420 рублей, то сейчас уже 850-870 рублей.

Такое повышение влечет за собой и увеличение итоговой цены хлеба на прилавках.

- Интервенционный фонд зерна – это своего рода резервный фонд, который стабилизирует цены на зерно на рынке и направлен на поддержку производителей. Розничная цена, например, на хлебобулочные изделия и так далее, складывается из расходов производителя, в том числе на отгрузку зерна, - пояснил руководитель УФАС по Волгоградской области Роман Лучников.

Кстати, после проверки УФАС цены на отгрузку зерна уже вернули «на место».

ИСТОЧНИК KP.RU

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