2020-05-13T20:30:52+03:00
Общество

Для пенсионеров волгоградские предприятия сошьют 600 тысяч масок

Пожилые люди получат их бесплатно
Екатерина МАЛИНИНА
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Предприятия наберут дополнительно сотрудников. Фото: администрация Волгоградской областиПредприятия наберут дополнительно сотрудников. Фото: администрация Волгоградской области
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С 20 мая для всех жителей Волгоградской области вводится «масочный режим». А это значит, что появляться в общественных местах: будь то аптека, магазин и даже работа, без индивидуальных средств защиты нельзя. ТО есть волгоградцы обязаны ходить в масках и перчатках. Если основная часть населения должна обеспечить сама себя, то пенсионерам 60+ выдадут наборы бесплатно. Чтобы убить двух зайцев сразу, администрация Волгоградской области решила привлечь к поставке необходимого товара волгоградские предприятия. Они должны пошить 600 тысяч масок. Уже сейчас есть договоренность с предприятием «Гамма Текс», которое одно из первых приступило к производству индивидуальных средств защиты в апреле этого года. Они выпустят 70 тысяч масок. Для этого перейти на беспрерывный режим работы и нанять новых сотрудников.

Напоминаем, за нарушение масочного режима предусмотрено наказание по статье 20.6.1 КоАП. Суды могут назначать штрафы от тысячи до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Для пенсионеров волгоградские предприятия сошьют 600 тысяч масок
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