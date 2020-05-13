2020-05-13T19:23:01+03:00
Общество

В Волгоградской области назвали семь лучших медсестер

Они примут участие в общероссийском конкурсе в Москве
Екатерина МАЛИНИНА
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Лучшим фельдшером назвали специалиста отделения скорой помощи Калачевской ЦРБ. Фото: администрация Волгоградской областиЛучшим фельдшером назвали специалиста отделения скорой помощи Калачевской ЦРБ. Фото: администрация Волгоградской области
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13 мая в стране отмечают День медсестры. Медики спасают жизни, заботятся о заболевших. И сейчас, в эпидемию коронавируса, они на передовой вместе с врачами. Рискуют своим здоровьем, чтобы помочь другим. В Волгоградской области уже по традиции в этот день подвели итоги профессионального конкурса. Проводят его по семи номинациям. Вот победители 2020 года

Лучший фельдшер Мария Поносова – фельдшер отделения скорой помощи Калачевской ЦРБ

Лучшая акушерка Ольга Золотова – специалист Областного перинатального центра №2

Лучшая медсестра Юлия Григорьянц – операционная медсестра Николаевской ЦРБ

Лучшая участковая медсестра Евгения Пухальская – медсестра Ленинской ЦРБ

Лучшая старшая медсестра Татьяна Казусь – старшая медсестра консультативно-диагностического отделения Волгоградского областного клинического кожвендиспансера

Лучший лаборант Людмила Русакова - фельдшер-лаборант ГУЗ «Больница № 16»

За верность профессии отметили Екатерину Гребенник. Она вот уже 35 лет в профессии. Сейчас трудится главной медицинской сестрой Волгоградского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД,

Все победители получили подарки. Они будут участвовать в федеральном конкурсе и отстаивать честь волгоградской медицины в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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