В Волгограде фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» проведут в режиме онлайн

13 Май 2020 2020-05-13T18:53:58+03:00

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В режим онлайн перевели многие сферы жизни. Школьники учатся дистанционно, тренинги проводят по скайпу, экскурсии в известные музеи мира можно увидеть на своем компьютере. Решили воспользоваться современными технологиями и организаторы волгоградского фестиваля «Извините, вы не видели Лосева?». Раз режим самоизоляции не позволяет встретиться лично, его проведут онлайн. Он пройдет 16 и 17 мая. Два дня в соцсетях состоятся встречи с известными художниками и культурологами.

16 мая всем участникам предложат создать картину с видом из окна и поделиться ее с другими. Также нужно будет сделать постановочные картины дома с сюжетами Лосева. Обещают также ребусы, задачи, шарады. Победители получат книги о волгоградском художнике и наборы открыток.

Это уже будет пятый фестиваль. Он стал популярным среди волгоградцев. Участниками стали более 20 тысяч человек.

А памятник Виктору Лосеву напротив панорамы стал одним из самых популярных в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU