В Волгограде поймали адвоката, пообещавшего бизнесмену за 26 миллионов рублей засудить налоговиков

13 Май 2020 2020-05-13T16:37:25+03:00

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В Волгограде на скамью подсудимых отправили 37-летнего адвоката, который пытался развести бизнесмена на большие деньги. Теперь он сам проходит по уголовному делу по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

- Началось все с того, что к адвокату за помощью обратился местный коммерсант. Его организация задолжала на налогам и сборам 95 миллионов рублей. Наказание грозило суровое. Но адвокат пообещал бизнесмену за 26 миллионов рублей не только помочь в этом деле, но еще и засудить налоговиков. Уверил, что может инициировать вопрос о возбуждении уголовного дела на сотрудников УФНС, якобы необоснованно начисливших задолженность, - рассказывают «КП-Волгоград» в прокуратуре РФ.

Но коммерсант почуял подвох и сам сообщил о мошеннике правоохранителям.

- После передачи части денежных средств в сумме 6 миллионов рублей злоумышленника задержали, - отмечают в ведомстве. - Уголовное дело направлено прокуратурой региона в Центральный районный суд Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU