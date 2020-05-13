Братьев-бизнесменов, травивших Светлый Яр ядовитыми выбросами, посадили за неуплату налогов

13 Май 2020 2020-05-13T16:18:08+03:00

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Компанию «Эко-Капитал», которой владеют братья Хачатур и Артур Хачояны - жители поселка Светлый Яр под Волгоградом знают не понаслышке. Это предприятие, которое занималось переработкой аккумуляторов, долгие годы травило всю округу ядовитыми выбросами. Местные жители заставили власти обратить внимание на проблему, на эту промплощадку не раз приезжали комиссии, а потом за них взялась прокуратура. И в ходе проверки всплыли другие «махинации» предпринимателей. Оказалось, что они не только нарушали экологические нормы, но еще и государство обворовывали. Выяснилось, что они недоплатили в бюджет более 119 миллионов рублей. Так что бизнесменов все же отправили за решетку.

- Сегодня, 13 мая 2020 года, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Светлоярского районного суда от 26 декабря 2019 года в отношении директора и фактического руководителя ООО «Эко-Капитал» - братьев Хачоян и признали их виновными в уклонении от уплаты налогов, - сообщают в областной прокуратуре.

В период с 2014 по 2016 годы продавали металл и покупали свинец у «липовых» фирм, таким образом сэкономили более 38 миллионов рублей налогов.

- В 2017 году фигуранты уголовного дела не уплатили НДС на сумму более 81 миллионов рублей путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке свинца у 17 юридических лиц, которые предпринимательскую деятельность не осуществляли, - рассказывают в ведомстве.

Свою вину Хачояны не признали. Но проиграли суды. Каждого из братьев приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение вели сотрудники регионального УЭБиПК.

ИСТОЧНИК KP.RU