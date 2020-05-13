Под Волгоградом бомж из мести сжег иномарку односельчанки

13 Май 2020 2020-05-13T15:26:44+03:00

Поджигателю грозит до 5 лет колонии. Но машину не вернешь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Разнорабочий работал у соседки на подворье, но ушел в запой и его выгнали

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39-летняя жительница одного из хуторов Иловлинского района Волгоградской области проснулась ночью 12 мая от огненного зарева – горела ее машина «Шкода Румстер» во дворе. Пока потушили, от иномарки не осталось и следа. Женщина знала, что сама машина загореться не могла, ее подожгли. Потому пошла с заявлением в полицию.

Подозрения владельцы автомобиля подтвердились – машину действительно сожгли. Нашли поджигателя довольно быстро – им оказался 39-летний местный бомж-алкоголик. После задержания, он даже отпираться не стал – признался, мол спалил иномарку из мести.

Дело в том, что он некоторое время работал у женщины – помогал ухаживать за домашним скотом. Но на майские праздники ушел в запой и две недели не появлялся на подворье. Волгоградка, естественно, такого работника выгнала. За это и пострадала.

- В ночь на 12 мая 2020 года он проник в сарай, взял канистру с соляркой и, облив припаркованный возле домовладения автомобиль, поджёг его, после чего скрылся, -рассказывают в ГУ МВД по региону. - Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Теперь у бомжа будет где жить в ближайшие годы – ему грозит до 5 лет колонии. На него уже завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU