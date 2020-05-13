2020-05-13T14:46:06+03:00
Происшествия

Медсестра, студентка, пенсионер: жители Волгоградской области отдают мошенникам миллионы

ГУ МВД советует, как избежать неприятностей со списанием средств со счетов
Юлия Данильченко
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Не доверяйте незнакомцам!Не доверяйте незнакомцам!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За минувшие сутки жители Волгоградской области обогатили мошенников на 1 миллион 185 тысяч рублей. Неплохой заработок для тех, кто ничего не делает и скрывается от правосудия. Основной способ кражи денег – с банковских счетов. Схема простая: звонят, сообщают о сбоях или списании средств, просят персональные данные и списывают деньги.

Советы просты, но действенны. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Советы просты, но действенны.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Например, у 21-летней студентки из Волгограда лжесотрудник банка украл 73 тысячи рублей, а у медсестры из Калача-на-Дону списали накопленные 154 тысячи. Еще сработал миф о «безопасной ячейки» банка: 72-летний пенсионер лишился 439 тысяч, а 56-летний мужчина – 127-ми тысяч рублей. Таких историй только за день – десятки.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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