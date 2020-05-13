2020-05-13T14:17:38+03:00
Общество

Один участок на мосту Волжской ГЭС откроют после ремонта уже в июне

На ремонтных работах задействовано 130 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волжского.Фото администрации Волжского.
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Уже второй год волгоградские водителя скрепя зубами терпят огромные пробки на мосту Волжской ГЭС. Мирятся, потому что пробки обусловлены ремонтом. Весной приступили к капремонту сразу на двух участках – первый 260 метров, второй – 460 метров. На первом уже сделали тротуары с кабель-каналами под линии связи и готовятся установить перильное ограждение. На втором - приступили к устройству накладной плиты проезжей части.

- Из-за дождливой погоды технадзор не давал разрешение на устройство гидроизоляции, предшествующей укладке асфальтобетона. Приступим, как только позволит погода и будет разрешение. Вообще планируем уже в начале июня открыть движение транспорта на первом участке, - говорит председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Виталий Кокшилов. -

Но пробка на мосту не исчезнет. На следующей неделе подрядчик планирует приступить к разборке следующего участка дороги в направлении к Волжскому.

Всего на ремонтных работах на мосту задействовано 13- рабочих, из них 25 25 выполняют ремонт подмостовой зоны.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта на ремонт мостового перехода Волжской ГЭС было выделено 500 миллионов рублей. В следующем, 2021 году, ремонт здесь планируется завершить, объем финансирования составит 324 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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