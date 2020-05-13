2020-05-13T13:02:08+03:00
Общество

Пособия на детей с 3 до 7 лет волгоградским семьям: заявления принимают с 20 мая

Выплаты начнутся уже с 1 июня 2020 года
Юлия Данильченко
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Уже 20 мая этого года волгоградские семьи, воспитывающие детей с 3 до 7 лет, смогут подать заявление на федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей на ребенка. Обратиться за пособием можно из дома через сайт госуслуг. Необходимо зарегистрироваться на портале, подтвердить свою личность и заполнить электронное заявление. Но получить средства смогут далеко не все.

- Среднедушевой доход семьи должен составлять меньше одного прожиточного минимума на ребенка за II квартал 2019 года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Выплачивать пособие начнут с 1 июня. Данные будут проверять автоматически.

- Важно, все кто подаст заявление до 1 октября 2020 года, получат сумму, рассчитанную с 1 января текущего года, - добавили в ведомстве.

Отметим, что в эти дни госуслуги работают с перебоями из-за большого количества пользователей, обратившихся на портал за другими социальными выплатами в связи с пандемией. Но ситуацию обещали исправить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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