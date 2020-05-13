На Волгоградскую область идет циклон с грозой и градом

13 Май 2020 2020-05-13T10:40:11+03:00

Зонты и дождевики советуем брать с собой в эти дни - будет мокро и прохладно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Волгоградцы, соскучившись за прогулками на свежем воздухе из-за коронавируса, после послабления ограничений массово хлынули на улицы. Но погода, тем временем, загоняет земляков обратно по домам: на Волгоградскую область движется циклон, который принесет с собой не только похолодание с дождями, но еще и грозу, а местами с градом. Как уточняют «КП-Волгоград» в областном Гидрометцентре, портиться попога начнет уже сегодня, 13 мая.

Как следует из прогноза волгоградского ЦГМС, утром и днем 13 мая в регионе пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, град. Плюс усилится ветер до 6-11 метров в секунду, а во время грозы порывы и вовсе могут достигать 15-20 метров в секунду. Столбик термометра ночью опустится до +9...+14º, местами до +4 градусов. Днем, правда, потеплеет - +12...+17º, местами до +22º. В Волгограде ночью +12...+14º; днем +18...+20 градусов.

В четверг, 14 мая, дожди прекратятся, и даже выглянет солнышко, но в области все равно сохранится прохладная погода: ночью +7...+10º; днем +15...+18 градусов.

В пятницу, 15 мая, столбик термометра начнет подниматься вверх – потеплеет до +23 градусов, но зато опять пойдут дожди.

Так что зонтик или дождевик в ближайшие дни советуем брать с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU