Волгоградцев предупреждают о вредной «молочке» от мнимого предприятия

13 Май 2020 2020-05-13T10:27:34+03:00

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Еще полвека века назад никто из волгоградцев и подумать не мог, что молочная продукция может быть вредной и опасной. А сегодня это грустная реальность. На прилавки частенько попадают товары, которые производят где-то в подвалах, кустарным способом и в антисанитарных условиях. Вот недавно специалисты Роспотребнадзора обнаружили молочную продукцию, которую выпускает предприятие-фантом. То есть на упаковке имеются все реквизиты фирмы, но на самом деле по указанному адресу никакого производства нет. Поэтому волгоградцев предупреждают: не покупайте молочную продукцию ООО «Рассвет»!

Данное предприятие якобы работает в Санкт-Петербурге по адресу - Красногвардейский пер., дом 15, лит. SAз22з26. Туда специалисты Роспотребнадзора наведались с визитом, и… не нашли никакого цеха или завода.

В связи с чем управление Роспотребнадзора по Волгоградской области доводит до потребителей и всех хозяйствующих субъектов, занятых оборотом пищевой продукции (образовательных, медицинских учреждений и учреждений социальной защиты) – избегайте продукцию данного производителя.

Если вы вдруг обнаружите молочную продукцию этой фирмы на волгоградских прилавках, незамедлительно сообщите в региональное управление Роспотребнадзора (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU