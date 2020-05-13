2020-05-13T10:23:32+03:00
Общество

Волгоградским браконьерам за вылов рыбы грозит два года тюрьмы

Полицейские с 11 мая по 16 июня проводят рейды «Путина»
Юлия Данильченко
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С 11 мая в Волгоградской области стартовал очередной этап профилактического мероприятия «Путина». Он продлится до 16 июня. Полицейские проверяют рынки, реки, а также останавливают машины возможных браконьеров. Не секрет, что для жителей сельской местности вылов рыбы – один из способов пропитания, но этот способ должен быть реализован законно и в разумных объемах. Под ответственность именно те, кто использует в промысле сети и другие запрещенные орудия лова.

Так, за первые сутки на берегу Дона во Фроловском районе задержали 43-летнего браконьера с рыболовными сетями. В Быковском районе попался 21-летний парень, подобных нарушителей застукали на месте «преступления» в Клетском и Ленинском районах.

- Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Законодательством за данные деяния предусмотрено наказание: от штрафа до 2-х лет лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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