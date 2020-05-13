2020-05-13T09:44:15+03:00
Общество

На острове Голодном строят бетонный завод

Там будут производить стройматериалы для возведения новых очистных сооружений
Юлия Данильченко
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Фотография с сайта подрядной организацииФотография с сайта подрядной организации
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В ближайшем будущем на острове Голодном в Волгоградской области появится мобильный бетонный завод, а сразу после этого подрядчик приступит к строительству блока очистных сооружений. Но до этого еще много работы. На остров активно перевозят необходимое оборудование и материалы. У предприятия будет высокая производительность от 45 до 60 кубометров в час. Это позволит снабжать стройплощадку, где потребуется технология бесперебойного бетонного литья.

- В специальную емкость для цемента одновременно может быть загружено до 30 тонн строительного материала. Завод автоматизирован, и для обеспечения его работы требуются всего три специалиста, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

После появления мобильного завода рабочие приступят к возведению самого блока биоочистки, он займет около 4,5 гектаров. Параллельно в Волгограде строят 13 очистных сооружений для ливневых стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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