2020-05-13T09:50:55+03:00
Общество

Две управляющие компании лишили домов из-за банкротства

В Волгограде несостоятельной оказалась ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ-В», в Волжском - ООО «ЭНЕРГО-ИНВЕСТ»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Теперь жильцы более 80 домов Волгограда и Волжского должны выбрать новые УК.Теперь жильцы более 80 домов Волгограда и Волжского должны выбрать новые УК.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Еще две управляющие компании Волгоградской области показали свою несостоятельность. Следуя стандартной процедуре, региональный Госжилнадзор оставил без домов коммунальщиков-банкротов из Волгограда и Волжского. Речь идет об управкомпании ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ-В» (ИНН 3461056280), которая обслуживала 13 домов в областном центре, и ООО «ЭНЕРГО-ИНВЕСТ» (ИНН 3435311906), в управлении которой было более 70 домов в Волжском. Суд признал их банкротами, решения вступили в силу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, принято решение об исключении из реестра лицензий сведений обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении этих УК.

Теперь во всех домах Волгограда и Волжского, которые обслуживали эти управкомпании, местная администрация должна провести собрания собственников. Жильцы должны выбрать новых коммунальщиков, могут сами организовать ТСЖ. Если собрание где-то не состоится или не наберет кворума, то власти должны будут провести открытый конкурс на каждый такой дом. И, наконец, администрация может назначить управляющую компанию, если конкурс не состоится. До тех пор ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ-В» и ООО «ЭНЕРГО-ИНВЕСТ» продолжат содержать все 86 домов, находящихся в их ведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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