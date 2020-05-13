На юге Волгограда водитель врезался в дерево и погиб

13 Май 2020 2020-05-13T09:04:47+03:00

Еще один мужчина не справился с управлением и скончался в перевернувшейся легковушке

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За минувшие сутки в Волгоградской области в авариях погибло два человека, оба водители. Одно смертельное ДТП произошло 12 мая около десяти часов утра в Красноармейском районе города-героя. 68-летний мужчина за рулем «ВАЗа» ехал по улице Фадеева и внезапно потерял управление над легковушкой. Машина на полной скорости врезалась в дерево. Очевидцы вызвали «скорую», пострадавшего госпитализировали в больницу, но от полученных травм он скончался.

Около девяти часов вечера того же дня в Палласовском районе перевернулся «Дэу Матиз». Оказалось, 60-летний водитель из Саратова потерял контроль над машиной.

- Двигаясь по автодороге «Савинка-Палласовка-Кумысолечебница»» в сторону Палласовки не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчину успели отвезти в ближайшую больницу, но спасти его не удалось. .

ИСТОЧНИК KP.RU